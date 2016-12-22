Акции Rusal подорожали после решения Минфина США по срокам продажи бумаг

Акции Rusal на Московской бирже выросли на 5,48%, до 28,7 руб. за бумагу, на фоне решения Минфина США в очередной раз продлить срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от бумаг российских компаний. Одновременно глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ подорожали на 3,9%, до 320 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

12 октября американский Минфин продлил до 12 декабря срок, за который американские инвесторы должны избавиться от бумаг и долговых инструментов En+ и UC Rusal.

Минфин США ввел акции против бизнесмена Олега Дерипаски и компаний, в которых он является основным акционером, в апреле 2018 года. Тогда Управление по контролю над иностранными активами обязало инвесторов избавиться от ценных бумаг этих компаний до 7 мая, однако после этого крайние сроки уже несколько раз переносились.

9 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Минфин США предложил команде Дерипаски отдать часть его акций в En+ Group Plc в слепой траст под управлением американского банка, название которого не раскрывается. По данным источников, такое условие содержится в последнем предложении о снятии санкций.