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МИД Украины ответил на слова Пескова о защите интересов православных
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МИД Украины ответил на слова Пескова о защите интересов православных
Общество, 17:10
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МИД Украины ответил на слова Пескова о защите интересов православных

Пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter прокомментировала утверждение представителя Кремля, что Россия готова политико-дипломатическими мерами защищать интересы православных на Украине в связи с угрозами радикалов захватить храмы.

Как отметила Беца, подобные тезисы о защите русскоязычного населения Россия выдвигала «как оправдание своей агрессии против Украины».

Легитимизация раскола: как церкви на Украине приблизились к автокефалии
Политика

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы радикалов захватить храмы канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата. — РБК), заявил, что если события войдут в русло противоправных действий, то Россия будет защищать интересы православных на Украине политико-дипломатическими методами. Он также напомнил, что Россия всегда защищает интересы русскоговорящих.

Накануне глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион не исключил попыток захвата храмов на Украине. Такое заявление он сделал после решения синода Вселенского патриархата отменить анафему, наложенную РПЦ на патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Теперь для получения автокефалии УПЦ должна объединить две своих ветви.

9 октября общественный деятель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Павел Губарев заявлял, что, по данным его источников в Киеве, на Украине готовится захват церквей канонической УПЦ. По словам украинского президента Петра Порошенко, люди, которые призывают захватить монастыри или храмы, являются «агентами Москвы».

Теги: Украинская православная церковь , Православие , Украина
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