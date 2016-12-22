Россия ответит на угрозу структуре РПЦ на Украине дипломатическими мерами

По словам пресс-секретаря президента, Россия будет защищать интересы православных, как защищает интересы русскоговорящих

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) со стороны радикалов Россия примет политико-дипломатические меры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Он пояснил, что Россия будет защищать интересы православных, как защищает интересы русскоговорящих, если события войдут в русло противоправных действий.

Комментируя возможное предоставление Вселенским патриархатом автокефалии церкви на Украине, Песков заявил, что светская власть не будет вмешиваться в межцерковный диалог. Однако поскольку православие — одна из религий, которые исповедуются в России, внимание государства к этой теме будет повышенным, отметил он. При этом Песков подчеркнул, что о вмешательстве государства в эти процессы «речи быть не может».

11 октября синод Вселенского патриархата принял решение отменить анафему, которую наложила РПЦ на патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Для получения УПЦ автокефалии ей необходимо объединить две ее ветви. После этого Вселенский патриарх Варфоломей подпишет томос.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что для Украины получение автокефалии является вопросом национальной безопасности. По словам Порошенко, это также свидетельствует о «падении Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство». В свою очередь пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что снятием анафемы с Филарета и Макария Вселенский патриархат легализует раскол мирового православия.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион не исключил попыток захватов храмов на Украине в связи с решением о создании единой церкви. По его словам, есть «обоснованные опасения», что присоединять общины УПЦ Московского патриархата к «автокефальной» структуре будут с помощью давления или силовым путем. Ранее общественный деятель самопровозглашенной Донецкой народной республики Павел Губарев сообщал, что на Украине готовится захват церквей канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата. — РБК). Соответствующий список, по его словам, он получил от источников в Киеве, в нем значатся 24 объекта, включая Киево-Печерскую лавру и храм Успения Богородицы во Львове.



В настоящий момент УПЦ МП насчитывает более 12 тыс. приходов и является крупнейшей религиозной общиной на Украине.