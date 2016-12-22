Порошенко оценил учения на побережье Азовского моря на «12 баллов»

Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал учения Вооруженных сил по обороне Азовского моря и заявил о готовности ВСУ отразить «агрессию» России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе», — написал он.

Порошенко отметил, что на учениях в Запорожской и Донецкой областях военные отработали поставленные задачи на «12 баллов», что на Украине является высшей оценкой в школах. В пресс-службе президента подчеркнули слова Порошенко о том, что учения не проводятся для «пиара или стремления кого-то запугать», а необходимы для построения боеспособности украинской армии.

Всего в учениях принимали участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники. Были задействованы подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил и Сухопутных войск. Учения на побережье Азовского моря проходили с 9 по 12 октября.

В начале октября вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс предостерегал Украину от возможных провокаций во время учений на Азовском море. Он заявил, что все подразделения России этого не допустят. Фикс также назвал учения ВСУ в Азовском море «игрой в войнушку».

В конце сентября Порошенко заявил, что Россия намерена оккупировать Азовское море и мешает навигации украинских и международных судов в этом районе. В декабре 2003 года между Москвой и Киевом был подписал договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив признаются внутренними водами. В сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о планах пересмотреть все договоры с Россией, в том числе об Азовском море.