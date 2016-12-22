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Защита подозреваемого в избиении футболиста Мамаева обжалует его арест
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Защита подозреваемого в избиении футболиста Мамаева обжалует его арест
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 00:16
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Защита подозреваемого в избиении футболиста Мамаева обжалует его арест

Арест подозреваемого в избиении нескольких человек в центре Москвы футболиста Павла Мамаева будет обжалован, заявил его адвокат Игорь Бушманов.

По его словам, данная мера пресечения является «излишне жестокой». «Это решение мы будем обжаловать», — сказал адвокат.

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Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина на два месяца. По мнению прокурора, Мамаев совершил преступление «с особым цинизмом». Оба спортсмена проходят по двум уголовным делам — по ст. 216 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой).

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Футболисты вместе со своими знакомыми 8 октября избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, руководителя НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Пака и водителя Ушаковой госпитализировали.

Кроме футболистов был задержан младший брат Кокорина — Кирилл. Полиция устанавливает личности других участников нападений.
 

Теги: Павел Мамаев , арест , обжалование
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Футболистов Мамаева и Кокорина арестовали на два месяца Общество
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