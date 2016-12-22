В Чувашии при аварии автобуса и самосвала погибли более десяти человек

Недалеко от Чебоксар самосвал выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. По данным местных властей, погибли более десяти человек

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

В Чувашии, недалеко от Чебоксар самосвал столкнулся с микроавтобусом, сообщили РБК в пресс-службе администрации главы Чувашии.

«По предварительным данным, пострадали 19 человек, 11 из них погибли», — сказали в администрации региона. Об 11 погибших также сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Авария произошла на 647-м км трассы М-7. В пресс-службе УГИБДД по Чувашии в свою очередь сообщили о восьми погибших. «Предварительно самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сказали в УГИБДД.

Микроавтобус ехал и Канажа в Москву. На месте работают экстренные службы.

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