Порошенко допустил работу РПЦ на Украине после автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство с уважением отнесется к выбору тех церквей, которые захотят остаться в единстве с Русской православной церковью, после того как УПЦ получит автокефалию. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы и вместе с другими православными создавать единую церковь», — написал Порошенко.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что создание на Украине единой канонической церкви не означает, что в стране не может быть русской православной церкви. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет издание «Гордон». Филарет пояснил, что РПЦ получит «равное право на существование», но лишится права называться украинской.

Говоря об отмене анафемы, Филарет сказал, что это позволит украинской церкви «объединиться с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят». Он отметил, что положение об автокефалии УПЦ получил от вселенского патриарха после того, как церкви на Украине объединятся, а это произойдет в ближайшее время.

В четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с Филарета, а также с главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Она была введена в Русской православной церкви и запрещает евхаристическое и молитвенное общение с ними. Кроме того, синод признал, что обе церкви являются каноничными. В РПЦ после такого решения заявили, что Вселенский патриархат легализовал раскол. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова, в Константинополе «перешли красную черту» и нарушили единство мирового православия.