NASA создало комиссию по расследованию аварии «Союза»

NASA сформирует свою группу экспертов, которая расследует инцидент во время запуска космического корабля «Союз МС-10» с экипажем МКС. Об этом сообщил представитель аэрокосмического агентства Кенни Тодд в эфире NASA-TV.

«Мы сформируем свою команду по расследованию», — сказал он. По его словам, эта команда соберет как можно больше информации, сформирует свое собственное мнение. После этого сотрудники NASA передадут всю собранную информацию в Американское космическое агентство, которое будет заниматься дальнейшим расследованием инцидента. «Результаты этого расследования для нас стоят на первом месте», — сказал Тодд.

В четверг, 11 октября, после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур произошла авария на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков от первой ступени. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Капсула с ними отделилась от корабля и благополучно приземлилась. Врачи оценили состояние Овчинина и Хейга как нормальное.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, п​овлекших крупный ущерб).