МВД затребовало все дела убитого в Подмосковье следователя

В МВД пообещали изучить и довести до конца дела убитой в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, дела погибшего следователя попросил передать следственный департамент МВД. В ведомстве изучат их и разработают план дальнейших действий. «По всем уголовным делам будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к ответственности проходящих по ним лиц и закрепление доказательной базы», — сказала Волк. Она отметила, что ход работы по этим делам контролируется руководством следственного департамента.

Подполковник Шишкина была застрелена 10 октября в поселке Архангельское Красногорского района после того, как вышла из подъезда жилого дома. Она скончалась в результате ранения в шею. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). В СК отметили, что следователи рассматривают разные версии убийства, в том числе чтобы помешать профессиональной деятельности Шишкиной. В Следственном комитете рассказали, что погибшему следователю предлагали государственную защиту, от которой она решила отказаться.