В Сети появилось видео с места убийства следователя в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства следователя МВД по особо важным делам подполковника Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское.
Следователь была убита утром 10 октября. Ее застрелил неизвестный, когда она вышла из подъезда. Шишкина скончалась от ранения в шею. В связи с произошедшим было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Одна из них связана со служебной деятельностью убитой. О других версиях не сообщается.
Позднее СК заявил, что появились достаточные основания, которые свидетельствуют о том, что убийство совершено с целью воспрепятствования профессиональной деятельности погибшей. В связи с этим дело было переквалифицировано на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).