СК рассказал о версиях убийства следователя МВД в Подмосковье

Одной из версий убийства следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной ​в Подмосковье является ее профессиональная деятельность. Об этом заявила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, сообщает «РИА Новости».

«Следствие рассматривает несколько версий совершенного преступления, в том числе связанную со служебной деятельностью следователя», — сказала Врадий.

Других версий она не назвала. В настоящее время криминалисты и следователи осматривают место преступления.

Следователя МВД по особо важным делам подполковника Шишкину нашли убитой утром 10 октября в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в 7:00 мск в женщину выстрелили около подъезда многоэтажного дома. От ранения в шею она скончалась.

Как отмечали в СК, за несколько месяцев до этого неизвестные подожгли автомобиль Шишкиной.