СК рассказал об отказе убитого в Подмосковье следователя от госзащиты

Убитая в Подмосковье следователь ранее отказалась от предложенной ей государственной защиты. Это подтвердила РБК представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Ранее об отказе следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной от защиты государства сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Шишкина подавала рапорт, в котором сообщала, что ей поступали угрозы.
Утром 10 октября в поселке Архангельское неизвестный выстрелил в Евгению Шишкину. По данным Следственного комитета, есть основания полагать, что цель убийства — помешать профессиональной деятельности погибшей. СМИ сообщали, что следователь вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.
Известно, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли личный автомобиль Шишкиной.
Дело об убийстве следователя передано в центральный аппарат СК, в штаб для расследования вошли сотрудники МВД и ФСБ, дело находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.