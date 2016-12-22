Следователи попросят суд заключить под стражу Кокорина и Мамаева

Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании братьям Кириллу и Александру Кокориным и футболисту Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

10 октября футболисты Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов за драку в московском кафе, в ходе которой пострадал чиновник Минпромторга.

Против спортсменов возбуждены уголовные дела по ст. 216 (побои) УК и ст. 213 УК (хулиганство). Позднее правоохранительные органы установили личности еще трех человек, которые были в момент драки вместе с футболистами. Одним из них оказался младший брат Александра Кокорина Кирилл, который также был задержан.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что футболисты раскаиваются в содеянном. Они также утверждают, что не употребляли крепкий алкоголь, а пили только пиво.