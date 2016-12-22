МВД опубликовало видео допроса Мамаева и Кокорина

Мамаев отказался отвечать, признает ли он свою вину, а Кокорин сначала затруднился объяснить, почему был задержан

Александр Кокорин (Фото: скриншот видео МВД РФ)

Московское управление МВД предоставило РБК видео с фрагментами допроса задержанных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в отношении которых расследуют уголовные дела о хулиганстве и о побоях.

Первый человек на видео представляется: «Мамаев Павел Константинович», затем называет свою дату рождения и говорит, что ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Мамаева просят объяснить, почему он задержан, тот отвечает, что «по обвинению в связи со статьей 213 часть вторая». Речь о статье уголовного кодекса о хулиганстве.

Затем его спрашивают, признает ли он свою причастность к «произошедшим инцидентам». Мамаев отказывается отвечать на этот вопрос.

Видео: МВД России

За этим следует видео допроса Кокорина. Он представляется, называют дату рождения и говорит, что ранее к ответственности не привлекался. На просьбу объяснить, почему задержан, Кокорин сначала отвечает: «Как объяснить, не знаю». Затем его просят рассказать «в двух словах».

«По подозрению в нанесении тяжких двум гражданам, я так понимаю», — отвечает Кокорин.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве расследует в отношении футболистов два уголовных дела: одно по статье о побоях, второе — о хулиганстве.

Утром 8 октября футболисты в компании других людей избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Затем они подрались в кафе с чиновником Минпромторга и гендиректором «НАМИ». Они явились в полицию в среду, 10 октября.