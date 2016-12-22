Уходящий мэр Владивостока призвал перейти к прямым выборам

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко накануне своей отставки призвал депутатов перейти к прямым выборам главы города и добиться получения городом федерального статуса. Об этом он заявил на заседании городской думы, сообщается на сайте администрации Владивостока.

«Я считаю правильным и целесообразным перейти к прямым выборам главы Владивостока. При этом легитимными их признавать, если более 50% избирателей проголосуют за своего кандидата», — отметил мэр.

Он добавил, что в данном вопросе важна и высокая явка избирателей, поскольку, если она составляет 11–12%, то победа простым большинством голосов не обеспечит мэру необходимой легитимности и поддержки.

Веркеенко также заявил, что Владивосток должен получить статус города федерального значения, что позволит ему стать субъектом и иметь собственный бюджет на развитие, в то время как статус столицы просто «принесет городу еще больше начальников и совещаний, еще меньше продуктивной работы».

Мэр сообщил, что исполнять обязанности главы города будет Сергей Шерстюк.

Веркеенко 4 октября объяснил решение уйти в отставку кризисом сложившейся системы отношений между муниципалитетом, краем и федеральной властью.

О его решении стало известно 2 октября. Заявление Веркеенко об отставке совпало по дате с освобождением от занимаемых постов трех вице-губернаторов Приморья.



