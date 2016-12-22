ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,91 64,89 EUR Нал. 75,99 74,90 USD Бирж. 65,30 +0,30 EUR Бирж. 75,33 +0,13 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6567,90 -24,10 IMOEX 2456,35 -0,64% RTSI 1185,17 -0,51% Brent 84,81 +0,78% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается»
Лента новостей
Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 16:26, РБК и Элитная недвижимость В Россию экстрадировали из Португалии обвиняемого в разбое 16:20, Общество Адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния режиссера 16:18, Общество Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя 16:08, Политика Генпрокуратура направила в суд дело Серебренникова 16:08, Общество «Передайте трубку Швондеру»: знаменитые роли Романа Карцева 15:59, Общество  Избирком назвал дату выборов губернатора Курганской области 15:57, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:49, РБК и Билайн Куда не стоит вкладывать деньги: убытки немецких ICO достигают 90% 15:46, Крипто Как санкции влияют на инвестиции в недвижимость России 15:38, Недвижимость  В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту 15:35, Общество Новая BMW 3: все о главной премьере Парижского автосалона 15:27, Авто Степашин рассказал о личном аспекте конфликта Ельцина и Хасбулатова 15:27, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 15:25, РБК и Mastercard Генсек НАТО назвал условие вступления Македонии в альянс 15:18, Политика Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается» 15:13, Политика Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ 15:13, Экономика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 14:59, РБК и FW Raiffeisen Врачи назвали причину смерти Шарля Азнавура 14:58, Общество Правительство предупредили о риске роста энерготарифов выше инфляции 14:54, Бизнес Вучич пожаловался Путину на провокации в адрес Сербии 14:53, Политика «Яндекс» выкупил «Едадил»: как сделка повлияет на акции 14:51, Quote Хоккейный тренер Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо» 14:49, Спорт Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище 14:46, Общество ОСК спроектировала круизные суда для Арктики 14:41, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 14:40, РБК и Мираторг Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику 14:36, Общество Опрошенные ОНФ врачи рассказали о нехватке льготных лекарств 14:30, Общество
Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается»
Политика, 15:13
0
Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается»
Олег Кожемяко выразил удивление, что о решении мэра Владивостока Виталия Веркеенко покинуть должность он узнал из соцсетей. «Такие вещи так не делаются», — заявил глава региона
Олег Кожемяко (Фото: Алексей Мирный / ТАСС)

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко назвал весьма странным решение мэра Владивостока Виталия Веркеенко уйти в отставку. Глава региона отметил, что для него этот шаг стал неожиданностью, передает «РИА Новости».

«Ни о каких намерениях (речь не шла. — РБК) ни на «селекторе», который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного коммунального хозяйства, дорог. Было выступление Виталия Васильевича, просьба поддержать решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города», — рассказал Кожемяко.

Удивление врио губернатора вызвал тот факт, что об отставке Веркеенко он узнал из сообщения в Instagram, о котором его информировала пресс-служба: «Весьма странное решение, и я никогда подобных вещей не встречал».

Кожемяко пояснил, что он еще толком не успел познакомиться с Веркеенко и у него к нему было «абсолютно ровное отношение». «Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти краевого уровня такие вещи так не делаются», — пояснил глава региона.

По словам источника РБК, имеющего отношение к проведению кампании экс-главы Приморья Андрея Тарасенко, Веркеенко ушел из-за провала экс-губернатора на выборах. Владивосток был одним из лидеров протестного голосования в Приморье во втором туре.

Веркеенко опубликовал заявление об уходе в отставку по собственному желанию в социальных сетях 2 октября. Заявление, по его словам, уже передано в городскую думу. «С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», — прокомментировал он свое решение.

Виталий Веркеенко родился в 1973 году в семье военнослужащего в Дрездене, получил образование в Дальневосточном государственном университете. В начале карьеры занимался бизнесом, являлся гендиректором ООО «Технохолдинг Сумотори». На посту главы Владивостока он проработал менее года, в декабре 2017 года заменив на этой должности Игоря Пушкарева, оказавшегося под следствием.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Приморский край , Владивосток
Главное
Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку Политика
Материалы по теме
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал в отставку Политика
В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter