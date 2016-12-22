Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается»

Олег Кожемяко выразил удивление, что о решении мэра Владивостока Виталия Веркеенко покинуть должность он узнал из соцсетей. «Такие вещи так не делаются», — заявил глава региона

Олег Кожемяко (Фото: Алексей Мирный / ТАСС)

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко назвал весьма странным решение мэра Владивостока Виталия Веркеенко уйти в отставку. Глава региона отметил, что для него этот шаг стал неожиданностью, передает «РИА Новости».

«Ни о каких намерениях (речь не шла. — РБК) ни на «селекторе», который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного коммунального хозяйства, дорог. Было выступление Виталия Васильевича, просьба поддержать решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города», — рассказал Кожемяко.

Удивление врио губернатора вызвал тот факт, что об отставке Веркеенко он узнал из сообщения в Instagram, о котором его информировала пресс-служба: «Весьма странное решение, и я никогда подобных вещей не встречал».

Кожемяко пояснил, что он еще толком не успел познакомиться с Веркеенко и у него к нему было «абсолютно ровное отношение». «Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти краевого уровня такие вещи так не делаются», — пояснил глава региона.

По словам источника РБК, имеющего отношение к проведению кампании экс-главы Приморья Андрея Тарасенко, Веркеенко ушел из-за провала экс-губернатора на выборах. Владивосток был одним из лидеров протестного голосования в Приморье во втором туре.

Веркеенко опубликовал заявление об уходе в отставку по собственному желанию в социальных сетях 2 октября. Заявление, по его словам, уже передано в городскую думу. «С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», — прокомментировал он свое решение.

Виталий Веркеенко родился в 1973 году в семье военнослужащего в Дрездене, получил образование в Дальневосточном государственном университете. В начале карьеры занимался бизнесом, являлся гендиректором ООО «Технохолдинг Сумотори». На посту главы Владивостока он проработал менее года, в декабре 2017 года заменив на этой должности Игоря Пушкарева, оказавшегося под следствием.