Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал в отставку

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об уходе в отставку. Документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подал заявление в городскую Думу во вторник, 2 октября. Веркеенко добавил, что до 10 октября завершается подготовка к отопительному сезону города, а с 11 октября он уходит в отставку. «Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», — заметил мэр города.

Пресс-секретарь мэра Юлия Шатина рассказала, что городская Дума рассмотрит прошение об отставке Веркеенко на ближайшем заседании 11 октября, передает ТАСС.

По словам собеседника РБК, имеющего отношение к проведению кампании экс-главы Приморья Андрея Тарасенко, Веркеенко ушел из-за провала губернатора на выборах. Владивосток был одним из лидеров протестного голосования в Приморье во втором туре.

Объявление Веркеенко о решении уйти в отставку совпало по дате с освобождением от занимаемых должностей трех вице-губернаторов Приморья. «Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко», — процитировал «Интерфакс» сообщение пресс-службы нового исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяко.

Как отмечается на сайте администрации Владивостока, Веркеенко родился 1 марта 1973 года в семье военнослужащего. В 1997 году он окончил Дальневосточный государственный университет по направлению государственного муниципального управления с квалификацией «политолог-юрист». Также Веркеенко окончил школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Он создал такие предприятия, как «Хино-Владивосток», «Технохолдинг Сумотори». В 2001 году он основал многоцелевой туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», и был его директором до 2017 года. Мэром города он стал 21 декабря 2017 года.