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Трамп назвал действия ФРС ошибкой на фоне падения биржевых индексов
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Трамп назвал действия ФРС ошибкой на фоне падения биржевых индексов
Политика, 03:42
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Трамп назвал действия ФРС ошибкой на фоне падения биржевых индексов

Федеральная резервная служба США (ФРС) совершает ошибку, заявил американский президент Дональд Трамп на фоне резкого снижения основных биржевых индексов, передает CNN.

«Я думаю ФРС совершает ошибку. Они такие жесткие. Я думаю ФРС сошла с ума», — сказал Трамп журналистам. Он подчеркнул, что падение биржевых индексов является коррекцией, которая давно ожидалась.

Биржевые индексы в США резко упали по итогам среды
Экономика

По итогам среды, 10 октября, в США зафиксировали падение основных биржевых индексов. Наибольшее снижение произошло на индексе Nasdaq 100, который объединяет сотню крупнейших компаний, акции которой продаются на этой бирже. К концу торгов он упал на 4,44% (на 327, 12 пунктов). В то же время S&P потерял 3,29%, снизившись до 2785 пунктов, а Dow Jones понизился на 3,15%.

В конце сентября ФРС в третий раз за год подняла ключевую ставку на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Трамп неоднократно выступал с критикой повышения ключевой ставки, подчеркивая, что подобные действия противоречат проводимой в стране политике по стимулированию экономического роста.

Трамп недоволен: что означает повышение основной ставки ФРС США
Финансы

После последнего повышения Трамп заявил, что недоволен этим решением ФРС, поскольку оно приведет к увеличению долговой нагрузки.

Теги: Дональд Трамп , ФРС США
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