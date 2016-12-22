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Трамп заявил о негативных последствиях повышения ключевой ставки ФРС США
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Трамп заявил о негативных последствиях повышения ключевой ставки ФРС США
Финансы, 05:38
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Трамп заявил о негативных последствиях повышения ключевой ставки ФРС США

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США за очередное повышение ключевой ставки. Об этом пишет The Washington Post.

«Я не доволен [повышением ставки]. Я бы предпочел погасить долг. Меня беспокоит тот факт, что им, похоже, нравятся растущие процентные ставки», — сказал Трамп.

ФРС США в третий раз за год подняла ключевую ставку
Финансы

По его мнению, повышение ставки увеличит долговую нагрузку и создаст другие проблемы. Трамп также отметил, что ФРС в настоящее время должно предпринимать другие действия.​

26 сентября Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 2–2,25%. Это стало третьим повышением ключевой ставки в 2018 году, предпринятым американским регулятором. Очередное повышение привело к тому, что размер ключевой ставки стал максимальный с марта 2008 года. При этом высока вероятность того, что это не последнее повышение и диапазон ключевой ставки вырастет в декабре.

Теги: ФРС США , ключевая ставка , Дональд Трамп
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