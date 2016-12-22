Биржевые индексы в США резко упали по итогам среды

Падению стоимости акций на торгах в США способствовала торговая война с Китаем и рост доходности облигаций казначейства. В минус ушли и российские биржевые индексы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В США по итогам среды зафиксировано падение основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Причиной этого стало повышение доходности американских гособлигаций.

В наибольшем минусе — индекс высокотехнологичной биржи Nasdaq 100, объединяющий котировки 100 крупнейших компаний, торгующихся на этой площадке. К концу торгов падение составило 4,44% (327,12 пунктов). Вслед за ним идет и общий индекс Nasdaq с отрицательным значением в 4,08% (падение на 315,97 пунктов).

В минус ушли и прочие биржевые индексы — S&P 500 снизился до 2785,68 пунктов (минус 3,29%), индекс промышленных компаний Dow Jones уменьшился на 3,15%.

​Как отмечает Bloomberg, снижение достигло рекордных показателей. Так, пятидневное падение S&P 500 стало самым длинным с ноября 2016 года и победы Дональда Трампа на выборах. Dow Jones в свою очередь, в последний раз достигал подобных показателей снижения в феврале 2018 года.

По версии Bloomberg, поводом для значительного снижения стало опасение последствий торговой войны с Китаем. Еще одним фактором послужил рост доходности облигаций американского казначейства, вызвавший уход средств инвесторов с биржи.

Спад, хотя и менее масштабный, был характерен и для акций российских компаний в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов потерял 1,07%, индекс РТС — 1,39%. Таким образом, оба индекса достигли самого низкого уровня с начала месяца.