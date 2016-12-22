ФРС США в третий раз за год подняла ключевую ставку

ФРС США уже в третий раз за 2018 год поднимает ключевую ставку — теперь она в диапазоне 2-2,25%. Рынок ждет продолжение курса на ужесточение денежно-кредитной политики в будущем году

Штаб-квартира Федерального резерва в Вашингтоне (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В среду, 26 сентября, Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Это стало третьим повышением ключевой ставки в 2018 году, предпринятым американским регулятором.

В релизе FOMC говорится, что с последнего заседания комитета в августе макроэкономическая статистика показывает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. Уровень безработицы оставался низким, число рабочих мест росло, как и расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал. Годовая инфляция держалась вблизи таргета в 2%.

Согласно «точечным диаграммам» (dot plots, отражают прогнозы каждого участника заседания FOMC по ключевой ставке, составляется раз в три месяца), 12 из 16 участников последнего заседания комитета считают, что ставка повысится еще раз до конца года. Судя по ожиданиям ФРС, ужесточение денежно-кредитной политики должно продолжиться в 2019-2020 годах. Медианный прогноз ставки от регулятора на 2019 год — 3,13%, на 2020 год — 3,4%, в то время как нейтральный уровень ставки (который не стимулирует и не оказывает сдерживающего действия на экономику) ФРС сейчас оценивает в 2,9%.

FOMC считает, что дальнейшее постепенное повышение ставки будет соответствовать целям «устойчивого расширения экономической активности», стабильного рынка труда и инфляции в 2%.

Повышение было ожидаемым для рынка — его вероятность, исходя из котировок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, оценивалась в 95%. Согласно статистике, уровень безработицы сейчас составляет 3,9% (минимальный уровень с 1969 года), в августе число рабочих мест выросло на 201 тыс. (выше, чем ожидалось).

Таким образом, сейчас размер ключевой ставки — максимальный с марта 2008 года. При этом высока вероятность того, что это не последнее повышение, и диапазон ключевой ставки вырастет и в декабре. В середине сентября один из наиболее последовательных сторонников более мягкой кредитной политики, глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс говорил, что макроэкономические показатели были настолько сильными, что он бы не удивился, если ставка по итогам года будет повышена четыре раза.

Линия ФРС на повышение ставки уже несколько раз вызывала критику президента США. В июле Дональд Трамп говорил, что «не в восторге» от повышения ставок, которое, по его мнению, идет вразрез с проводимой властями политикой стимулирования экономического роста. А в конце августа, на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии президент заявил, что надеялся, когда выдвигал на пост главы ФРС Джерома Пауэлла, что тот будет поддерживать политику доступных денег и сохранит низкую процентную ставку. Впрочем, через несколько дней Пауэлл, выступая на банковском форуме в Джексон-Хоуле, подчеркнул, что постепенное повышение ставки наиболее адекватно сложившейся в экономике ситуации.

Ожидания от американского регулятора (еще одно повышение ставки до конца года и минимум два — следующем году) уже заложены в текущие цены, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, до конца недели валюты стран с развивающимися рынками, включая рубль, который несколько замедлил темпы восстановления с начала недели, могут вернуться к укреплению.