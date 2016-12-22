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Трампа обеспокоило исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле
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Трампа обеспокоило исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле
Политика, 01:30
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Трампа обеспокоило исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что «обеспокоен» судьбой саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал в консульстве Саудовской Аравии. Об этом американской лидер заявил в Белом доме журналистам, передает Reuters.

«Я обеспокоен этим. Мне не нравится об этом слышать. Надеюсь, что все уладится само собой. На данный момент, никто и ничего не знает. Но вокруг этого складывается нехорошая история, и мне это не нравится», — сказал Трампа.

Хашкаджи писал для газета The Washington Post и выступал с критикой саудовских властей. Журналист пропал 2 октября, когда находился в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он так и не появился, после закрытия дипломатического ведомства.

Советник турецкого президента Ясин Актай сказал, что к исчезновению журналиста могут быть причастны 15 граждан Саудовской Аравии. Он также допустил, что Хашкаджи был убит в консульстве. Власти Турции направили запрос послу Саудовской Аравии с просьбой провести обыск в консульстве.

Во время интервью агентству Bloomberg саудовский принц Мухаммед бен Сальман сказал, что готов разрешить обыскать здание дипмисии, где пропал журналист. По его словам, скрывать королевству нечего. «Если они попросят, конечно, мы разрешим», — сказал он.

Президент Турции заявил, что саудовские власти обязаны доказать, что Хашкаджи покинул здание консульства. Он заявил, что Стамбул должен получить результаты расследование как можно скорее. «Представители консульства не могут спасать себя, просто говоря «он ушел», — сказал Эрдоган.

Теги: Дональд Трамп , Стамбул , Саудовская Аравия
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