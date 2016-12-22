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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Нурмагомедовым
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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Нурмагомедовым
Общество, 16:08
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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Нурмагомедовым

В Кремле не планируют отдельной встречи президента Владимира Путина с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает«Интерфакс».

«Пока не планируется», — сказал он.

О том, что Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Ульяновске, писало агентство «Р-Спорт». «Мы для этого туда и летим», — сказал боец, отвечая на вопрос о планах встретиться с президентом.

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Нурмагомедов одержал победу в бою с ирландцем Конором Макгрегором 7 октября. Россиянин рассказал, что ему лично позвонил Путин и поздравил с победой. После боя Нурмагомедов и Макгрегор устроили потасовку, после которой были задержаны три человека из команды россиянина. В результате Нурмагомедову заморозили передачу гонорара, а атлетическая комиссия Невады решит, будут ли применены к бойцам штрафные санкции.

Президент UFC ДэйнаУайт заявил, что россиянин сохранит за собой титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата, но ему грозит штраф в $250 тыс. или дисквалификация до шести месяцев. Комиссия примет решение на заседании, которое состоится в ноябре.

Теги: Владимир Путин , Боец , Ульяновск
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