ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,39 66,01 EUR Нал. 77,68 76,06 USD Бирж. 66,56 -0,04 EUR Бирж. 76,48 -0,23 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6662,10 +48,70 IMOEX 2454,28 +0,14% RTSI 1158,25 -0,09% Brent 83,60 -1,31% DJIA 26495,26 +0,18% Nasdaq 7736,28 -0,64%
Спорткомиссия в США не исключила наказание Макгрегору за драку после боя
Лента новостей
Медведев пообещал не игнорировать глобальный рынок 03:02, Экономика «Краснодар» прокомментировал сообщение об участии Мамаева в драке 02:26, Общество Google+ решили закрыть из-за низкой популярности и утечек 02:13, Технологии и медиа Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 02:08, РБК и Сбербанк Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой 02:07, Общество Медведев назвал недопустимым рост ВВП при наращивании «пирамиды долгов» 01:33, Экономика Трампа обеспокоило исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле 01:30, Политика Евкуров назвал «провокаторами» организаторов митингов в Ингушетии 01:30, Общество Медведев сравнил изменения при цифровизации с крушением Советского Союза 01:00, Политика Скотленд-Ярд прокомментировал данные о личности «отравителя» Скрипалей 00:33, Политика Жена Мамаева прокомментировала драку мужа с чиновниками в Москве 00:03, Общество Хедж-фонды сократили ставки на падение рубля на 97% 00:00, Экономика В преддверии IPO девелопера «Самолет» оценили почти в 82 млрд руб. 00:00, Бизнес Политологи назвали глав регионов с низкими шансами переизбраться 00:00, Политика Посольство России сообщило о молчании Лондона об обвинениях в кибератаках 08 окт, 23:47, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 08 окт, 23:22, РБК и Schneider Electric Адвокат заявил об отсутствии у судьи Хахалевой юридического образования 08 окт, 23:09, Общество Латвия вслед за Нидерландами обвинила российское ГРУ в кибершпионаже 08 окт, 22:47, Политика Москва и Париж договорились о полетах в два французских города 08 окт, 22:42, Бизнес «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке с чиновниками в Москве 08 окт, 22:37, Общество Колобков отреагировал на сообщения о драке с участием Кокорина и Мамаева 08 окт, 22:19, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 08 окт, 22:03, РБК и Элитная недвижимость В ЦОДДе назвали долю муляжей среди камер на дорогах в Москве 08 окт, 21:54, Общество The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ 08 окт, 21:52, Политика Украинская «дочка» ВТБ обжаловала взыскание $140 млн по иску Коломойского 08 окт, 21:45, Финансы «Диссернет» заподозрил экспертов Рособрнадзора в плагиате 08 окт, 21:33, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 08 окт, 21:26, РБК и Мираторг Браудер рассказал о мерах по защите своей жизни после «угроз из России» 08 окт, 21:17, Политика
Спорткомиссия в США не исключила наказание Макгрегору за драку после боя
Общество, 04:07
0
Спорткомиссия в США не исключила наказание Макгрегору за драку после боя

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) подаст жалобы против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил председатель NSAC Энтони Марнелл, сообщается на портале ESPN.

По его словам, комиссия проведет расследование драки Нурмагомедова с тренером Макгрегора Дилоном Дэнисом, а также потасовки, которую устроил ирландский боец с одним из команды россиянина Зубайрой Тухуговым. Марнелл рассказал, что NSAC изучит видео инцидента, а также расспросит участников драки.

Ранее комиссия заморозила выплату Нурмагомедову $2 млн. Теперь речь идет об удержании гонорара Макгрегора в размере $3 млн. «Мы удержали 100% денег одного из бойцов. Также будут приняты временные меры, мы планируем провести окончательное слушание в ноябре», — сказал Марнелл, не уточняя какие меры будут приняты.

Председатель отметил, что Нурмагомедову грозит штраф и дисквалификация. По его словам, генеральный прокурор, который будет решать, нарушил ли боец нормы поведения. Марнелл добавил, что комиссии могут порекомендовать ввести обе санкции. Он отметил, что после матча «произошли серьезные вещи». «Это не: Мы ударили друг друга по лице в отеле за неделю до боя». Это произошло во время мероприятия, и подобное должно оставаться на ринге. Существуют жесткие правила и положения по поводу того, что произошло и что последствия должны быть соизмеримы действиям», — заявил Марнелл.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея


Бой между бойцом из Дагестана Нурмагомедовым и ирландцем Макгорегом состоялся в воскресенье, 7 октября. В итоге в четвертом раунде победил россиянин. После боя Нурмагамедов и его оппонент начали потасовку, в результате которой были задержаны три человека из команды дагестанского бойца. Их впоследствии отпустили, потому что Макгрегоир не стал писать заявление в полицию.

Официально Нурмагомедов был признан чемпионом UFC, но ему не вручили пояс из-за потасовки после боя. Глава этой спортивной организации Дэйна Уайт заметил, что россиянин может лишиться титула, потому что стал зачинщиком массовой драки. По его словам, решение о наказании за потасовку примет комиссия Невады.

Теги: Боец , драка , Комиссия
Главное
В правительстве назвали срок перевода россиян на электронные паспорта Общество
Материалы по теме
Макгрегор пообещал продолжение «войны» после поражения от Нурмагомедова Общество
Отец Нурмагомедова предостерег от двойных стандартов в спорте Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter