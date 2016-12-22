Президент UFC заверил в сохранении чемпионского титула за Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сохранит титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе после драки с командой своего противника Конора Макгрегора, заявил президент UFC Дэйна Уайт. Об этом сообщает TMZ.
Уайт отметил, что Нурмагомедову грозит штраф в $250 тыс. и, вероятно, его дисквалифицируют на срок до шести месяцев. «Да, абсолютно, он сохранит свой титул», — сказал президент UFC.
Накануне атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) заморозила Нурмагомедову гонорар за победу в бою с Макгрегором в размере $2 млн.
7 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 победил Макгрегора. Сразу после окончания боя он перепрыгнул через ограждение ринга и устроил драку с представителями команды Макгрегора. После потасовки полиция задержала трех человек из команды дагестанца. Несмотря на объявление победы, пояс чемпиона Нурмагомедову не вручили.