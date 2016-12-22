Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после боя с Макгрегором

После победы в бою за титул чемпиона UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову лично позвонил президент. Путин признался, что гордится достижением россиянина

Фото: John Locher / AP

Владимир Путин лично позвонил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сам боец рассказал на пресс-конференции после поединка, сообщает Championat.com.

«Я горжусь следующим. Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя», — рассказал боец.

Фотография Путина с Макгрегором была сделана во время финала ЧМ-2018 в Москве, куда ирландский боец, по его собственным словам, был приглашен в качестве гостя президента России.

https://www.instagram.com/p/BlQwXEBAHlN/

Владимир Путин следит за крупными спортивными событиями, и это не первый случай, когда глава государства лично поздравляет победивших представителей России. В феврале, после финального хоккейного матча на Олимпиаде в Пхёнчхане, Путин позвонил главному тренеру хоккейной сборной Олегу Знарку. Тогда россияне впервые за 26 лет добились олимпийского золота в хоккее. Аналогично поступил президент и после победного для России матча-открытия ЧМ-2018. Российская сборная по футболу сумела разгромить Саудовскую Аравию со счетом 5:0. «Звонил мне глава страны, поздравил и попросил поблагодарить ребят за хороший матч», — рассказывал после матча тренер Станислав Черчесов.

Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона смешанных единоборств в легком весе в бою против ирландца Конора Макгрегора. Россиянин добился победы удушающим приемом в четвертом раунде.

После боя Нурмагомедов ввязался в потасовку и покинул пределы октагона. В массовой драке также приняли участие члены тренерских команд обоих бойцов. Из-за произошедшего президент UFC Дэйна Уайт отказался вручить Нурмагомедову чемпионский пояс сразу после боя. На итоговой пресс-конференции Уайт допустил вероятность того, что российский боец из-за своего поведения может быть лишен чемпионского титула. «Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение», — сказал он.