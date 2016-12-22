Суд в США решил отправить хакера Никулина на психиатрическое обследование

Суд решил направить российского хакера Евгения Никулина, обвиняемого в США во взломе Dropbox и LinkedIn, на психиатрическое обследование. Об этом ТАСС рассказал адвокат россиянина Аркадий Бух.

«Судья порекомендовал отправить его на шестимесячное обследование, от которого он отказывался. По крайней мере теперь мой клиент будет находиться не в тюрьме, а в госпитале», — сказал он.

Адвокат добавил, что судья отправила россиянина на обследование, так как он не подчинялся другим распоряжением суда. Оно займет шесть месяцев. Бух отметил, что если врачи придут к выводу о том, что Никулин находится в состоянии, не позволяющем ему предстать перед судом, то прокуратура может снять обвинения.

По его словам, рассматриваются варианты клиник в Лос-Анджелесе и Миссури. Однако в последнем может не оказаться русскоязычного переводчика, в то время как обследование должно проводиться на русском языке, отметил адвокат.

В 2016 году Никулина задержали в Чехии. Минюст США обвинил его во взломе компьютеров компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре. В конце марта 2018 года Чехия выдала россиянина Соединенным Штатам. В МИД России заявили, что «разочарованы и возмущены» выдачей Никулина и заявили, что Чехия руководствовалась желанием продемонстрировать «союзническую лояльность». Россиянин не признал вину.

В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американском Минюсте сообщало, что следователи в США выясняют, что Никулин знает о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Адвокат Аркадий Бух также рассказывал, что к хакеру сильный интерес проявляли российские официальные лица, которые встречались с ним в тюрьме без присутствия адвокатов.