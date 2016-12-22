Обвиняемый в США российский хакер не признал вину

Россиянин Евгений Никулин, которого в США обвиняют в краже личных данных пользователей Dropbox и LinkedIn, не считает себя виновным, суд над ним состоится в январе, рассказал его адвокат Аркадий Бух, передают «РИА Новости».

По его словам, рассмотрение дела судом присяжных начнется 28 января 2019 года, эту дату предложили адвокаты Никулина, однако сторона обвинения до 3 июля может перенести его.

Адвокат также сообщил, что защита россиянина временно прекратила попытки перевести его из одиночной камеры из соображений безопасности. Бух рассказал, что в тюрьма, где содержится Никулин, является учреждением уровня штата и в ней отбывают срок опасные преступники.

«Со стороны тюрьмы нормально. У нас были хорошие продвижения, нам удалось ему и персональные вещи передать и кое-какую одежду добыть», - добавил защитник.

Никулина задержали в 2016 году в Чехии, поскольку он находился в международном розыске по линии Интерпола. Россия потребовала выдать его, так как на родине он обвиняется в краже $3 тыс. в результате хакерской атаки. О его выдаче также попросили и США, где россиянина считают виновным во взломах и торговле личными данными пользователей.