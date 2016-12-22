В США хакера Никулина допросят по делу о «вмешательстве в выборы»

В США следователи выясняют, что российский хакер Евгений Никулин, которого обвиняют во взломе социальных сетей, включая LinkedIn и Dropbox, знает о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Министерстве юстиции США.
«Прокуроры хотят понять, что Никулин знает о вмешательстве в выборы», — сказал представитель Министерства юстиции США.
Как сообщает ведущий адвокат хакера Аркадий Бух, российские официальные лица также проявили необычайно сильный интерес к делу Евгения Никулина. Юрист уточнил, что они посещали обвиняемого в тюрьме без присутствия его адвокатов. Бух отметил, что беспокоится за безопасность своего подзащитного, в особенности после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Адвокаты Никулина также запросили проведение психиатрического обследования своего подзащитного. По их словам, он не сотрудничал с ними с момента его экстрадиции в США в марте. Валерий Нечай, адвокат, помогающий Буху, сказал, что Никулин часто «просто смотрит или начинает смеяться в очень серьезные моменты».
В октябре 2016 года в Чехии задержали россиянина Евгения Никулина, которого разыскивали Москва и Вашингтон по линии Интерпола. В Штатах его обвинили во взломах и торговле личными данными пользователей Dropbox и LinkedIn, а в России — в краже $3 тыс. при хакерской атаке. В марте этого года россиянина экстрадировали в США. Сам Никулин свою вину не признает. Руд над российским хакером должен состояться в январе 2019 года.