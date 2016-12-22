Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в желании «вселенской власти»

Константинопольский патриарх Варфоломей «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть». Об этом заявил патриарх Московской и всея Руси Кирилл в Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Будем надеяться, что по милости Божией и вся Вселенская православная церковь пройдет через нынешние искушения», — сказал патриарх, назвав главной задачей «не дрогнуть и не потерять чистоты православия». Он также заявил, что РПЦ будет молиться, чтобы «вынужденное разделение, на которое мы пошли из-за неправомерных действий Константинополя, не стало разделением на века».

Отношения РПЦ с Константинопольским патриархатом ухудшились после того, как патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Киев, Украинская православная церковь Киевского п​атриархата (УПЦ КП) приветствовала это решение. Позднее он заявил, что у Украинской православной церкви есть право на автокефалию. В сентябре президент Украины Петр Порошенко объявил, что УПЦ КП вышла на «финишную прямую» в вопросе получения автокефалии.

В ответ РПЦ прервала дипломатические отношения с Константинопольским патриархатом, такое же решение приняла УПЦ Московского патриархата (МП) и Русская православная церковь за рубежом. По словам патриарха Кирилла, церковный раскол на Украине может угрожать общенациональному единству Украины.