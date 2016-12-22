Порошенко заявил о финишной прямой процесса автокефалии УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что процесс предоставления стране автокефалии находится на «финишной прямой». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Он подчеркнул, что работает над этим уже три года, и недавно он назначил экзархов для завершения этого процесса. Однако одновременно с этим Порошенко добавил, что пока не может сказать точно, когда Украина получит Томос, и призвал граждан молиться за это.

По мнению украинского лидера, отделение украинской церкви от иностранного государства должно произойти в обязательном порядке.

«Украинское государство не может быть независимым, если оно имеет церковь как одну из составляющих, один из столпов существования государственности, которая управляется из-за рубежа», — отметил Порошенко.

Ранее греческий митрополит Серафим Элладской православной церкви назвал действия Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея из-за ситуации с автокефалией непризнанной Украинской церкви расколом православия и ересью.

Синод РПЦ 14 сентября заявил о решении, эквивалентном «разрыву дипломатических отношений» между церквами. Речь шла об отказе от поминовения патриархом Кириллом константинопольского патриарха.