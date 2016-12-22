ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,92 65,93 EUR Нал. 78,27 77,20 USD Бирж. 66,26 -0,57 EUR Бирж. 77,64 -0,36 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6417,10 +105,60 IMOEX 2423,54 +0,80% RTSI 1152,23 +1,60% Brent 79,68 +0,58% DJIA 26405,76 +0,61% Nasdaq 7950,04 -0,08%
Порошенко заявил о финишной прямой процесса автокефалии УПЦ
Лента новостей
Сбербанк стал главным кредитором Шереметьево после выкупа кредита у ВЭБа 13:27, Бизнес Порошенко поддержал закон о «СМИ-агентах влияния России» 13:26, Политика Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров 13:13, Общество Давление на систему: как финансируют здравоохранение в России и мире 13:09, Партнерский материал Порошенко заявил о финишной прямой процесса автокефалии УПЦ 13:07, Политика Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко 13:06, Политика Крупные российские банки заявили о готовности работать с криптовалютами 13:00, Крипто Банк ВТБ стал генеральным спонсором выставки русских экспрессионистов 12:58, Пресс-релизы Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде стал Кэри Фукунага 12:53, Общество ЛДПР заявила об отсутствии планов снять кандидата на выборах во Владимире 12:41, Политика В ФНС заявили о росте налоговых поступлений в бюджет на 21,5% 12:34, Экономика В Индии из-за падения давления в самолете пострадали 30 пассажиров 12:28, Общество Полиция не поможет: как обманывают при покупке и продаже машин с пробегом 12:27, Авто Создатели отелей Rooms – РБК: «Мы — новый Берлин» 12:23, Стиль «Главное в телемедицине — врачи»: как в России лечат дистанционно 12:21, Партнерский материал Минобороны опровергло версию крушении Ил-20 из-за системы «свой-чужой» 12:20, Политика Российский стартап привлек $1 млн на запуск платформы виртуальных роликов 12:17, Свое дело FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников 12:09, Политика Без паники: Coinbase опровергла данные из отчета прокуратуры Нью-Йорка 12:02, Крипто Жизненные показания: как работает страхование от критических заболеваний 11:59, Партнерский материал Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи 2 т деликатесных грибов 11:59, Политика Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА 11:45, Спорт На трассе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус 11:32, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:31, Партнерский материал Аналитики посоветовали вкладываться в китайские компании: какую выбрать 11:30, Quote Евгения Медведева опровергла беседу с экс-тренером о завершении карьеры 11:28, Общество
Порошенко заявил о финишной прямой процесса автокефалии УПЦ
Политика, 13:07
0
Порошенко заявил о финишной прямой процесса автокефалии УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что процесс предоставления стране автокефалии находится на «финишной прямой». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Он подчеркнул, что работает над этим уже три года, и недавно он назначил экзархов для завершения этого процесса. Однако одновременно с этим Порошенко добавил, что пока не может сказать точно, когда Украина получит Томос, и призвал граждан молиться за это.

По мнению украинского лидера, отделение украинской церкви от иностранного государства должно произойти в обязательном порядке.

Борьба патриархов: почему православные церкви приблизились к расколу
Общество

«Украинское государство не может быть независимым, если оно имеет церковь как одну из составляющих, один из столпов существования государственности, которая управляется из-за рубежа», — отметил Порошенко.

Ранее греческий митрополит Серафим Элладской православной церкви назвал действия Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея из-за ситуации с автокефалией непризнанной Украинской церкви расколом православия и ересью.

Синод РПЦ 14 сентября заявил о решении, эквивалентном «разрыву дипломатических отношений» между церквами. Речь шла об отказе от поминовения патриархом Кириллом константинопольского патриарха.

Теги: Петр Порошенко , Украина , церковь
Главное
Медведев предрек трудный шестилетний цикл из-за торговых войн и санкций Политика
Материалы по теме
Польская православная церковь призвала не спешить с автокефалией УПЦ Политика
Белорусская церковь опротестовала решение Константинополя по Украине Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter