Патриарх Кирилл увидел в расколе на Украине угрозу общенациональной жизни

Патриарх заявил о неизменности позиции Русской православной церкви в отношении целостности ее канонической территории. «Мы проходим через очень непростые исторические обстоятельства», — добавил он

Патриарх Кирилл (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что церковный раскол на Украине, связанный с планами предоставить автокефалию (самоуправление) Украинской пра​вославной церкви (УПЦ), несет угрозу общенациональному единству страны. Об этом патриарх Кирилл заявил после праздничного молебна в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

«Сегодня, обращаясь к преподобному Сергию <...>, мы просим его, чтобы он <...> примирил враждующих, остановил распространение расколов, особенно там, где раскол несет в себе угрозу и для общенациональной жизни, — я имею в виду братскую Украину», — сказал патриарх (цитата по «РИА Новости»).

Он также заявил, что позиция Русской православной церкви (РПЦ) в отношении целостности ее канонической территории остается неизменной. «Мы проходим через очень непростые исторические обстоятельства как для Отечества нашего, так и для всей Руси, так и для Церкви нашей», — сказал патриарх. «Оставаясь верными святым канонам, верными преданию отеческому, мы утверждали и будем утверждать православие как в Отечестве нашем, так и во всем мире — таково наше предназначение», — добавил он.

Слова патриарха Московского и в​сея Руси Кирилла касаются возможной автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). 7 сентября стало известно, что патриарх Константинопольский Варфоломей назначил двух своих экзархов (представителей) на Украину в рамках подготовки автокефалии украинской церкви. РПЦ назвала действия Константинопольского патриархата «антиканоническими деяниями» и заявила, что она несет угрозу единству мирового православия. В РПЦ также предупредили о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии.