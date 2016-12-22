Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой

Генпрокурор Сотив Цацаров заявил, что убийство директора частного телеканала ​TVN тележурналистки ​Виктории Мариновой является актом «чрезвычайной жестокости». Его слова передает TVN.

Глава болгарского Министерства внутренних дел Младен Маринов заметил, сотрудники правоохранительный органов рассматривают все версии случившегося. Маринов сказал, что психологи составляют психологический портрет убийцы. Глава МВД заявил, что им мог стать человек с психическими отклонениями. Маринов добавил, что также преступление могло быть продиктовано личными мотивами. Также он не исключил, что Маринову могли убить из-за профессиональной деятельности.

Пока нет подозреваемого в убийстве журналистки, отметили прокурор и министр внутренних дел. На данный момент ведется проверка лиц, которые «склонны совершать такие преступления», сказал представитель болгарского МВД Теодор Атанасов.