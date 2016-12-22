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Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой
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Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой
Общество, 02:07
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Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство тележурналистки Мариновой

Генпрокурор Сотив Цацаров заявил, что убийство директора частного телеканала ​TVN тележурналистки ​Виктории Мариновой является актом «чрезвычайной жестокости». Его слова передает TVN.

Глава болгарского Министерства внутренних дел Младен Маринов заметил, сотрудники правоохранительный органов рассматривают все версии случившегося. Маринов сказал, что психологи составляют психологический портрет убийцы. Глава МВД заявил, что им мог стать человек с психическими отклонениями. Маринов добавил, что также преступление могло быть продиктовано личными мотивами. Также он не исключил, что Маринову могли убить из-за профессиональной деятельности.

Пока нет подозреваемого в убийстве журналистки, отметили прокурор и министр внутренних дел. На данный момент ведется проверка лиц, которые «склонны совершать такие преступления», сказал представитель болгарского МВД Теодор Атанасов.

В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову
Общество


Тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой нашли в парке в болгарском городе Русе. Прокурор сообщил, что ее ударили по голове и удушили. Также, по его словам, перед смертью женщину изнасиловали. Он отметил, что ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и «некоторая одежда» пропали. Премьер-министр Бойко Борисов сказал, что правоохранительные органы собрали «большое количество материала ДНК», и обнаружение преступника является вопросом времени.

Маринова запустила новое ток-шоу под названием «Детектор». Во время первого выпуска этой программы, которая вышла 30 сентября, говорилось о расследовании возможной махинации с фондами Европейского союза, с которыми связаны крупные бизнесмены и полити. Один из сотрудников TVN рассказал агентству AFP, что на телеканале не получали угроз в адрес директора или кого-либо. По его словам, после смерти Мариновой он и его коллеги теперь боятся за свою жизнь.

Теги: Болгария , Убийство , журналист
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