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В России отозвали более 20 тыс. автомобилей Mazda 6
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В России отозвали более 20 тыс. автомобилей Mazda 6
Бизнес, 14:19
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В России отозвали более 20 тыс. автомобилей Mazda 6

Дилер Mazda — ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает в России 20 тыс. 891 автомобиль модели Mazda 6. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат автомобили Mazda 6, реализованные c июня 2002 года по декабрь 2008 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва является высокая абсолютная влажность, которая может негативно сказаться на целостности корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира. Таким образом, в случае столкновения автомобиля подушки безопасности могут не сработать или сработать ненадлежащим образом. Более того, растрескивание корпуса газогенератора может привести к серьезному ранению или летальному исходу пассажиров из-за металлических осколков.

Владельцы автомобилей Mazda 6, попадающих под отзыв, получат уведомление от представителей дилера о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ.

В конце июня под отзыв попали более 8 тыс. автомобилей Mazda 6 по аналогичной причине.

Теги: отзыв автомобилей из России , Mazda 6
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