В России отозвали более 8 тыс. автомобилей Mazda 6

Официальный представитель Mazda на российском рынке — ООО «Мазда Мотор РУС» — отзывает ​8090 автомобилей. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mazda 6, реализованные c августа 2002 года по июнь 2008 года.

Причина данного решения — «возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности», которое может нарушить целостность или привести к растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира. Также подушки могут некорректно сработать в случае столкновения. Кроме того, данный дефект может привести к попаданию металлических осколков в людей.

На отозванных автомобилях планируется заменить газогенераторы фронтальных подушек безопасности, работы будут бесплатными для владельцев.

В марте 2017 года под отзыв в России попали более 12 тыс. автомобилей Mazda 6 (GG/GY), реализованных с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. Причиной этого также было вероятное повреждение корпуса газогенератора фронтальной подушки из-за влажности. В июне того же года были отозваны 4,5 тыс. автомобилей Mazda 5 из-за проблем с подушками безопасности.

