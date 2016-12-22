BMW отозвала в России более 450 автомобилей Mini Countryman

Дилер BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 467 автомобилей MINI Countryman (серия F60). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва стало отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления. При ДТП он может быть поврежден, из-за чего есть вероятность утечки топлива и возгорания. Отзыву подлежат автомобили MINI Countryman (серия F60), проданные в России c января 2017 года по 2018 год. На них будет бесплатно установлена защита насоса высокого давления.

В сентябре стало известно, что японский автоконцерн Toyota отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR по всему миру для ремонта части электросистемы, Поводом стал открывшийся дефект электропроводки, из-за которого в Японии загорелся один из автомобилей серии.

