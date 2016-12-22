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«Краснодар» прокомментировал сообщение об участии Мамаева в драке
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«Краснодар» прокомментировал сообщение об участии Мамаева в драке
Общество, 02:26
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«Краснодар» прокомментировал сообщение об участии Мамаева в драке

Футбольный клуб (ФК) «Краснодар», комментируя сообщения об участии своего полузащитника Павла Мамаева в драке с чиновниками Минпромторга в Москве, заявил, что считает такие действия «неприемлемыми» и осуждает «любые формы насилия». Заявление клуба опубликовано на его сайте.

В футбольном клубе отметили, что по делу о драке правоохранительные органы ведут расследование. В «Краснодаре» выразили уверенность, что после окончания следствия этому инциденту дадут «соответствующую правовую и юридическую оценку».

Чиновники Минпромторга пострадали в стычке с футболистами в кафе в Москве
Общество


О том, что нападающий Александр Кокорин и Мамаев подрались с чиновниками Минпромторга, стало известно в понедельник, 8 октября. Как сообщил источник агентства «Интерфакс», драка произошла после словесного конфликта. В результате пострадали два человека - директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту произошедшего, МВД возбудило уголовное дело по ст. 115 УК РФ (Побои).

В «Зените» ранее  подтвердили, что в драке участвовал нападающий Кокорин. В футбольном клубе осудили его поведение. Жена Мамаева Алана объяснила действия футболистов тем, что они были нетрезвыми. По ее словам, ей стыдно за поведение своего супруга.

Теги: «Краснодар» , драка , футболисты
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