Жена Мамаева прокомментировала драку мужа с чиновниками в Москве

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который принимал участие вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным в драке с чиновниками Минпромторга в Москве, Алана, заявила, что футболисты «были пьяные». Об этом она сказала в интервью изданию «Спорт Экспресс».



«Как еще объяснить эту выходку?», — сказала Алана Мамаева. Она отметила, что ей стыдно, за поведение своего мужа. «Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — заявила супруга футболиста.

Кокорин и Мамаеев подрались в кафе с чиновниками в понедельник, 8 октября. По данным источника агентства «Интерфакс», инцидент произошел в кафе на Арбате. Собеседник рассказал, что между футболистами и госслужащими произошел словесный конфликт, после которого один из спортсменов ударил чиновника по лицу. В результате пострадали два человека, а именно директор Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба они были госпитализированы.



По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело по статье «Побои» (ст. 115 УК РФ). Позднее в «Зените» подтвердили, что Кокорин принимал участие в драке и осудили его поведение. Министр спорта Павел Колобков, комментируя драку, сообщил, что в такой ситуации «нет смягчающих обстоятельств». Он заявил, что если в драке были замешаны Мамаев и Кокорин, то такое поведение «недопустимо», и оно «роняет тень на весь российский футбол». Колобков подчеркнул, что эти футболисты не играют в сборной России, и «видимо», играть больше никогда не будут.