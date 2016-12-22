Глава грозненского «Мемориала» Титиев получил премию Вацлава Гавела

Глава грозненского филиала правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев удостоен премии имени Вацлава Гавела за работу в области защиты прав человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Парламентской ассамблеи Совета Европы, поступившем в РБК.

Премию от его имени получил председатель совета «Мемориала», поскольку Титиев в настоящее время находится под стражей в Чечне.

«Эта премия является признанием работы, которую он [Оюб Титиев] и «Мемориал» делают. Это также послание всем, кто работает в этом регионе, подтверждение верховенства закона и прав человека. Продолжайте в том же духе, вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — приводятся в сообщении слова председателя ПАСЕ Лилианы Мори Паскье.

Титиева задержали в Чечне 9 января. После обысков в его машине обнаружили наркотики. Против него возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). 16 января правозащитник написал письмо президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором сообщил, что правоохранители подбросили ему наркотики.

4 июля Генпрокуратура поручила провести проверку по делу Титиева после заключения комиссии СПЧ, которое касалось отказа возбудить уголовное дело в связи с фальсификацией материалов следствия.

Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела правозащитника из-за нецелесообразности переноса.