Асад объяснил «истерию Запада» вокруг ситуации в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад сказал, что «истерия Запада» по поводу сирийской провинции Идлиб связана с провалом «его проектов» в случае победы сирийской армии в этом регионе. Об этом лидер Сирийской Арабской Республики заявил на пленуме центрального комитета Партии арабского социалистического возрождения, передает SANA.

Говоря о соглашении Турции и Сирии по Идлибу, которое подразумевает создание там демилитаризованной зоны (ДМЗ), президент Сирии сказал, что территория этой провинции вскоре будет освобождена. «Данная договоренность — временная мера, благодаря которой было прекращено кровопролитие», — заметил он.



Асад предупредил, что боевики будут усиленно пытаться «истощить» сирийское государство в военной, политической, экономической и социальной сферах. Президент Сирии отметил, что это может породить вызовы, которые могут стать «не менее опасными», чем война.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган 17 сентября во время встречи в Сочи подписали соглашение, по которому в Идлибе будет создана демилитаризованная зона. Ее глубина составит от 15 до 20 км. В ДМЗ должны остаться только представители умеренной оппозиции, а все бандформирования обязаны покинуть ее. Кроме того, из этой зоны должны вывести все тяжелое вооружение. ДМЗ в Идлибе появится к 15 октября.



Сирийская армия готовит наступление на Идлиб. В начале сентября спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри заявил, что Вашингтон располагает доказательствами, что войска готовятся применить в этой провинции химическое оружие. В свою очередь, в российском Минобороны заявили, что в Идлибе готовится инсценировка химической атаки.