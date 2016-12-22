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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Тверью
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Тверью
Общество, 10:37
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Тверью

К настоящему моменту известно о трех пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Видео: tverigradnews / VK

«На данный момент известно, что трое пострадавших с травмами разной степени тяжести доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи, 13 человек погибли на месте», — заявили в ведомстве.

В приемном отделении Клинической больницы скорой медицинской помощи сообщили РБК, что двое пострадавших находятся в реанимации. «Двое в реанимации, одну [пострадавшую] еще обследуют, [у нее] незначительные травмы», — говорится в сообщении.

В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью
Общество

ДТП с участием микроавтобуса Ford и рейсового автобуса «ЛиАЗ» произошло утром 5 октября. В результате аварии погибли не менее 13 человек. По предварительным данным, виновником аварии является водитель микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя приехал на место ДТП. Он поручил региональным властям оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Теги: ДТП , Тверская область , Минздрав , пострадавшие в ДТП
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