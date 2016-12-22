На Украине назвали условие для восстановления отношений с народом России

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что отношения между россиянами и украинцами смогут восстановиться по обоюдному желанию сторон. Так он ответил на вопрос, смогут ли оба народа вернуться к добрососедским отношениями, приводит его слова портал «Главред».

Тука заметил, что этот процесс — «это дорога с обоюдным встречным движением». Он пояснил, что если движения со стороны России к улучшению отношений с Украиной не будет, то «с каждым днем» страны будут «отдаляться друг от друга дальше, дальше и дальше».

Заместитель министра сказал, что никогда не считал русских «братским народом» и это понятие для него «чуждо». «Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель?» — задался вопросом он, заметив, что он риторический.

Тука выразил надежду, что взаимоотношения Москвы и Киева будут строиться на партнерской основе. Он пояснил, что как быстро это произойдет, будет зависеть от российской стороны. «Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя элитой, доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу», — заметил Тука.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе с Россией. Он был заключен между странами в 1997 году и неоднократно продлевался. Действие договора закончится 1 апреля 2019 года. В случае если одна из его сторон, а именно Россия или Украина, не захочет его продлевать, то он утратит силу. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен пересмотреть все договоры, которые были ранее заключены с Россией.

Российское Министерство иностранных дел назвало разрыв соглашения деструктивным шагом. Во внешнеполитическом ведомстве сказали, что украинские власти пошли на него в «антироссийском угаре». Также в Москве обвинили Киев в «зачистке всей договорно-правовой базы между странами».