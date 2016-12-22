МИД обвинил Украину в зачистке договорной базы

Министерство иностранных дел России назвало ноту МИД Украины о желании разорвать договор о дружбе продолжением процесса зачистки всей договорно-правовой базы между Москвой и Киевом. Об этом говорится в комментарии российского ведомства, опубликованном на его сайте.

Как отмечается в сообщении, нота была передана в воскресенье, 24 сентября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев направил этот документ 21 сентября.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией 17 сентября. Данное соглашение подписали лидеры обеих стран Борис Ельцин и Леонид Кучма в 1997 году. Срок действия этого договора неоднократно продлевался. Сейчас он действует до 1 апреля 2019 года. В случае если Россия или Украина не захотят его пролонгировать, договор утратит силу. Климкин заявлял, что Украина в будущем планирует пересмотреть все договоры, которые были заключены с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Киева разорвать договор о дружбе, отметил, что отношения Москвы и Киева сложно еще «чем-то испортить».



