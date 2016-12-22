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Москва объяснила разрыв Киевом договора о дружбе «антироссийским угаром»
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Москва объяснила разрыв Киевом договора о дружбе «антироссийским угаром»
Политика, 17:15
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Москва объяснила разрыв Киевом договора о дружбе «антироссийским угаром»
В МИД России уверены, что украинские власти действуют «в стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы». Тем не менее Москва надеется на восстановление отношений, но с «более ответственными украинскими политиками»
Министерство иностранных дел России (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной является деструктивным шагом киевских властей и вызывает сожаление. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 году, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины», — сказано в заявлении.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют «в стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции». Разрыв договора о дружбе со стороны Киева МИД расценивает как демонстрацию готовности «с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков».

При этом в российском ведомстве считают, что российско-украинские отношения «неизбежно» будут восстановлены, поскольку народам России и Украины «самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве». «Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками», — подчеркнули в ведомстве.

В заявлении МИДа уточняется, что после официального поступления от Киева уведомления об отказе продлевать договор о дружбе с Россией​ документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Документ был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года, ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году. Срок действия первого срока договора истекал 1 апреля 2009 года. За полгода до этого он был автоматически продлен еще на десять лет.

В августе министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснял, что разрыв договора о дружбе с Россией являлся позицией его ведомства. «Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только возможно, в этом договоре», — сказал тогда дипломат. 17 сентября Климкин заявил о намерении провести пересмотр всех договоров, заключенных с Россией. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , МИД
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