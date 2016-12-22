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На Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09»
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На Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09»
Технологии и медиа, 15:32
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На Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09»

Корабль «Союз МС-08» доставил на Землю пылефильтр и пробы пыли, взятые космонавтами в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре и «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Пробы помогут установить обстоятельства появления отверстия на корабле. Как пояснил источник «РИА Новости», если среди пыли будут найдены следы алюминия, из которого изготовлен бытовой отсек, то это будет означать, что оно было сделано в условиях орбитального полета.

Эксперты усомнились в версии о порче «Союза» американцами
Общество

4 октября капсула корабля «Союз МС-08» с российским космонавтом и двумя американскими астронавтами на борту вернулась на Землю. Космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фостейл и Ричард Арнольд провели на станции 197 дней.

В конце августа на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, обнаружили микротрещину, которую удалось ликвидировать благодаря заплатке из эпоксидной смолы. По данным источников «Коммерсанта», «Роскосмос» не исключал, что отверстие в корабле могли просверлить американские астронавты. Эксперты и космонавты усомнились в этой версии. В середине сентября совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС допустил «Союз МС-09» к продолжению полета.

Теги: Космос , корабль «Союз» , расследование
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