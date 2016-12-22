В Москве задержали трех угрожавших сотрудникам Росгвардии ножом мужчин

В Москве задержали трех мужчин, которые угрожали сотрудникам Росгвардии ножом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению Росгвардии, на улице Россолимо экипажи Росгвардии блокировали автомобиль «Киа», за рулем которого был 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Поясняется, что мужчина создавал аварийную ситуацию на дороге, «выписывая круги на проезжей части».

При попытке задержания водителя сотрудникам Росгвардии оказали сопротивление двое молодых людей, в руках одного из которых был нож.​

«В результате, сделав несколько предупредительных выстрелов, сотрудники Росгвардии задержали двух злоумышленников и водителя. Задержанные переданы сотрудникам полиции. Нож изъят», — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что при задержании никто не пострадал.