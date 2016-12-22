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В Москве арестовали угрожавшего взрывом на Васильевском спуске мужчину
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В Москве арестовали угрожавшего взрывом на Васильевском спуске мужчину
Общество, 21:00
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В Москве арестовали угрожавшего взрывом на Васильевском спуске мужчину

Таганский суд Москвы отправил под арест Дмитрия Шалая, угрожавшего взрывом на Васильевском спуске у стен Кремля, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого Шалая меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 декабря 2018 года», — сказала она.

В среду, 3 октября, на Васильевский спуск в Москве приехал автомобиль Mercedes Gelendewagen. В пресс-службе главного управления МВД по столице рассказали РБК, что, когда на место прибыли сотрудники полиции, водитель заявил им, что в автомобиле находится взрывоопасный предмет.

По данным источника «Интерфакса», мужчина угрожал совершить самоубийство и требовал организовать ему встречу с руководством страны. В ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчина сдался после того, как с ним побеседовали представители руководства правоохранительных органов.

Золотов лично убедил сдаться угрожавшего совершить взрыв возле Кремля
Общество

Позже советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что на Васильевский спуск приезжал глава Росгвардии Виктор Золотов. «Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации, и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться. В машине действительно находился баллон с газом», — сказал Хинштейн.

При этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он отказался предоставить доказательства участия Золотова в переговорах со злоумышленником.

Теги: арест , угроза взрыва
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