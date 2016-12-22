Росгвардия рассказала о поисках сбежавшего из заглохшей машины срочника

В Подмосковье Росгвардия ищет солдата-срочника, который сбежал во время полевого выхода после того, как у него заглохла машина. ​Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

​Инцидент произошел при совершении марша к месту проведения занятия. Отмечается, что военнослужащий оставил машину и вооружение, их уже доставили в часть.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что военнослужащий сбежал из части в Подмосковье с оружием. По данным агентства, он похитил трактор и уехал на нем. Эту информацию подтверждал источник ТАСС.

Впоследствии источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сбежавший военнослужащий служит в отдельной мотострелковой дивизии Росгвардии им. Ф. Э. Дзержинского. При этом собеседник агентства отмечал, что призывник сбежал из воинской части, расположенной в Балашихе, с автоматом АК-74 с боекомплектом.