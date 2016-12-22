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Счетная палата учтет расследование Навального о закупках в Росгвардии
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Счетная палата учтет расследование Навального о закупках в Росгвардии
Политика, 19:11
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Счетная палата учтет расследование Навального о закупках в Росгвардии
Счетная палата пообещала проверить законность закупок продуктов для Росгвардии в 2019 году. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором обвинил поставщика спецслужбы в завышении цен
Счетная палата Российской Федерации (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Счетная палата России учтет информацию Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях при закупках в системе Росгвардии, когда будет проводиться анализ исполнения бюджета силового ведомства за 2018 год, который будет проведен в 2019 году.

Об этом говорится в письме Счетной палаты в ответ на запрос Фонда борьбы с коррупцией, документ опубликован в блоге Алексея Навального.

«Представленная информация будет учтена при проведении в 2019 году планового контрольного мероприятия по проверке исполнения федерального бюджета за 2018 год, о чем вы будете проинформированы дополнительно», — говорится в письме.

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В надзорном ведомстве пояснили, что организуют свою работу на основании годовых планов. «Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, не включенные в годовой план работы Счетной палаты, не проводятся», — значится в письме. ​

Подлинность опубликованного Навальным документа «Интерфаксу» подтвердили в Счетной палате.

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о закупках продуктов для Росгвардии. ФБК пришел к выводу, что эксклюзивный поставщик провианта для силового ведомства, мясокомбинат «Дружба народов», завышает закупочные цены.

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В Росгвардии расследование ФБК назвали фальсификацией, а также заявили, что расследователи не учли сезонные колебания цен и издержки на транспортировку, экспертизу и другие траты поставщика. Доставка продуктов Росгвардии проводится в соответствии с российскими законами, заявили в ведомстве.

3 октября стало известно, что предприятие ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» подало в суд на Навального. Исковое заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября. Основания для иска в картотеке арбитражных дел не указаны.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Счетная палата , расследование ФБК , Росгвардия
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