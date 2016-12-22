ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,88 68,41 EUR Нал. 80,99 79,41 USD Бирж. 68,92 -0,49 EUR Бирж. 80,14 -0,47 USD ЦБ. 69,57 -0,40 EUR ЦБ. 80,65 -0,75 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6284,00 +38,60 IMOEX 2336,07 +0,04% RTSI 1067,93 +1,14% Brent 79,92 +1,64% DJIA 25977,25 +0,02% Nasdaq 7899,83 -0,91%
Росгвардия пришла с обыском на Тульский молочный комбинат
Лента новостей
Росгвардия показала видео учений по освобождению заложников в Сбербанке 17:48, Общество В Подмосковье ограбили дом музыканта Владимира Кузьмина 17:46, Общество 9 способов повязать платок 17:45, Стиль Песков указал Роскомнадзору на плохое качество связи на Дальнем Востоке 17:36, Общество Минсельхоз предложил ограничить госзакупки иностранных вин 17:33, Бизнес В результате крушения самолета в Ульяновской области погиб пилот 17:30, Общество Сокровища для Alibaba: почему Россия готова поделиться данными с Китаем 17:26, Мнение За год интерес к ICO упал в 10 раз 17:26, Крипто В Росавиации заявили о недовольстве системой безопасности полетов «ЮТэйр» 17:23, Общество Европарламент впервые решил наказать члена ЕС за «разрушение демократии» 17:20, Политика Шале британского шпиона: в Австрии построили галерею агента 007 17:17, Недвижимость  Военные заявили о признаках постановки химатаки во втором городе в Сирии 17:14, Политика Apple опубликовала характеристики и названия новых iPhone 17:12, Технологии и медиа 8 книг о женской дружбе: от травмирующей до спасительной 17:09, Pink Власти Британии ответили на обращение Путина к «отравителям» Скрипалей 17:07, Политика Футболист сборной Германии Сами Хедира продлил контракт с «Ювентусом» 16:57, Спорт Росгвардия пришла с обыском на Тульский молочный комбинат 16:34, Общество 10 фактов о ценах на жилье в Москве 16:27, Недвижимость Белорусская церковь опротестовала решение Константинополя по Украине 16:26, Общество В Думе предложили упростить принятие на госслужбу бывших украинцев 16:20, Общество В США появилась группа по защите крипто-инвесторов: в ней есть Coinbase 16:17, Крипто Удача для «Газпрома»: Китай спешит получить российский газ через коридор 16:17, Quote «Росатом» заключил контракт о поставке урана в Китай 15:58, Бизнес В Кремле прокомментировали обращение Путина к «отравителям» Скрипалей 15:53, Политика Без стресса, гормонов и антибиотиков: как производит хорошее мясо 15:53, РБК и Мираторг Москалькова предложила законодательно закрепить понятие «пытки» 15:51, Общество
Росгвардия пришла с обыском на Тульский молочный комбинат
Общество, 16:34
0
Росгвардия пришла с обыском на Тульский молочный комбинат

Бойцы СОБРа Росгвардии проводят обыски и изымают документы в АО «Тульский молочный комбинат» в рамках уголовного дела о налоговых махинациях на 99 млн руб. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

По предварительной информации, правоохранители изымают документы за 2014–2015 годы по итогам проверки налоговой инспекции. В управлении Следственного комитета России по Тульской области отказались прокомментировать РБК информацию, не подтвердив и не опровергнув данные об обысках на комбинате.

«Налоги за 2013–2014 годы были оплачены в полном объеме. Документы, которые были запрошены налоговой ранее, были предоставлены в полном объеме и в те сроки, которые были указаны в документации. Оснований под сегодняшними событиями нет. Для чего была проведена эта акция, мы не знаем», — заявили в отделе маркетинга и рекламы Тульского молочного комбината в ответ на вопрос РБК о выемке документов на предприятии.

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате налогов комбинатом в начале июля. Дело завели по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Следствие установило, что руководство комбината с января 2014 по апрель 2016 года не выплатило 99 млн руб. налогов, внеся ложные данные в декларации.

В ответ на комбинате заявляли, что недоразумение с налогами возникло из-за того, что в 2014–2015 годах возник недостаток сырого молока, из-за чего предприятию пришлось закупить его у трейдеров. «Все поставщики были зарегистрированы в ЕГРЮЛ, подавали отчетность. Убедить контролирующие органы в непричастности к схемам по оптимизации налогов не удалось, о чем мы сожалеем. Несмотря на это, комбинат погасил все требования налоговиков за счет отказа от инвестиционной деятельности в этом году», — говорилось в сообщении на сайте комбината.

По данным СПАРК, в 2017 году выручка комбината превысила 4 млрд руб., чистая прибыль составила 137 млн руб. Комбинат выпускает 250 т молока ежедневно, поставляя его и другую молочную продукцию в 11 российских областей, включая Ленинградскую и Московскую.

Теги: Росгвардия , молочный комбинат , обыски , Налоги
Главное
Европарламент впервые решил наказать члена ЕС за «разрушение демократии» Политика
Материалы по теме
Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов Политика
El Mundo узнала о согласии Моуринью на тюремный срок за неуплату налогов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter