Росгвардия пришла с обыском на Тульский молочный комбинат

Бойцы СОБРа Росгвардии проводят обыски и изымают документы в АО «Тульский молочный комбинат» в рамках уголовного дела о налоговых махинациях на 99 млн руб. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

По предварительной информации, правоохранители изымают документы за 2014–2015 годы по итогам проверки налоговой инспекции. В управлении Следственного комитета России по Тульской области отказались прокомментировать РБК информацию, не подтвердив и не опровергнув данные об обысках на комбинате.

«Налоги за 2013–2014 годы были оплачены в полном объеме. Документы, которые были запрошены налоговой ранее, были предоставлены в полном объеме и в те сроки, которые были указаны в документации. Оснований под сегодняшними событиями нет. Для чего была проведена эта акция, мы не знаем», — заявили в отделе маркетинга и рекламы Тульского молочного комбината в ответ на вопрос РБК о выемке документов на предприятии.

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате налогов комбинатом в начале июля. Дело завели по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Следствие установило, что руководство комбината с января 2014 по апрель 2016 года не выплатило 99 млн руб. налогов, внеся ложные данные в декларации.

В ответ на комбинате заявляли, что недоразумение с налогами возникло из-за того, что в 2014–2015 годах возник недостаток сырого молока, из-за чего предприятию пришлось закупить его у трейдеров. «Все поставщики были зарегистрированы в ЕГРЮЛ, подавали отчетность. Убедить контролирующие органы в непричастности к схемам по оптимизации налогов не удалось, о чем мы сожалеем. Несмотря на это, комбинат погасил все требования налоговиков за счет отказа от инвестиционной деятельности в этом году», — говорилось в сообщении на сайте комбината.

По данным СПАРК, в 2017 году выручка комбината превысила 4 млрд руб., чистая прибыль составила 137 млн руб. Комбинат выпускает 250 т молока ежедневно, поставляя его и другую молочную продукцию в 11 российских областей, включая Ленинградскую и Московскую.